Die US-Börsenaufsicht SEC hat im Eilverfahren neue Listing-Standards für Krypto-ETFs genehmigt. Damit dürfte die Tür für eine ganze Welle neuer Produkte auf Basis von Altcoins wie Solana, XRP oder Dogecoin weit offen stehen. Für Anleger bedeutet das bald mehr Auswahl und einfacheren Zugang zum Krypto-Markt.Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch überraschend im "beschleunigten Verfahren" neue Listing-Standards für Krypto- ETFs durchgewunken. Die Behörde begründete den Schritt mit "triftigen Gründen", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
