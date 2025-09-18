Ob Talkshow oder Nachrichtenmoderation - viele aktuelle Aussagen hinterlassen mich fassungslos. Ein paar Gedanken zum Umgang mit anderen Menschen.Ein Mensch ist tot. Ein Sohn, Ehemann und Vater. Er lebt nicht mehr, weil ihm jemand eine Kugel in den Kopf geschossen hat. Er hinterlässt eine trauernde Familie und geschockte Freunde. Seine Kinder werden niemals verstehen, wieso sie ohne Vater aufwachsen müssen. Ein eiskalter Mord. Für so etwas sehen unsere Gesetze nicht ohne Grund schwerste Strafen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär