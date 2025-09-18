© Foto: Dall-EIm ersten Quartal nach dem IPO begeistert Bullish mit starken Zahlen, was die Aktie steigen ließ. Cathie Wood nutzte die Gelegenheit im Vorfeld zum Kauf.Die erst seit wenigen Wochen börsennotierte Krypto-Börse Bullish hat am Mittwochabend mit ihrem ersten Quartalsbericht seit dem IPO überrascht. Das Unternehmen meldete deutlich bessere Zahlen als von Analysten erwartet und legte zugleich eine optimistische Prognose für das laufende dritte Quartal vor. Die Aktie klettert in Folge der Zahlen um 5,82 Prozent auf 54,35 US-Dollar. Ergebnisse übertreffen Erwartungen - Umsatz leicht rückläufig Im zweiten Quartal 2025 erzielte Bullish einen Umsatz von 57,0 Millionen US-Dollar, womit das Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen ...
