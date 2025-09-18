Hydrostor, a Canadian long-duration energy storage developer, has secured AUD 82.6 million ($54.7 million) in funding to support its 200 MW Silver City Energy Storage Centre project in Australia.From pv magazine Australia Hydrostor, a Canadian long-duration energy storage (LDES) developer, has secured an AUD 82.6 million credit facility from Export Development Canada (EDC). The funds will support its 200 MW Silver City Energy Storage Centre project in Broken Hill, New South Wales, 1,140 km northwest of Sydney. Utilising advanced compressed air energy storage (A-CAES), the A-CAES technology at ...Den vollständigen Artikel lesen ...
