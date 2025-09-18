Der US-amerikanische Öl- und Gasproduzent SM Energy verzeichnete im zweiten Quartal 2025 außergewöhnliche Produktionszahlen und übertrifft damit die eigenen Prognosen deutlich. Vor allem die dynamische Entwicklung im Uinta Basin sorgt für Wachstum und eine Neubewertung des Unternehmenswertes. Über den Erwartungen: Ergebnisse im zweiten Quartal 2025 SM Energy erreichte im zweiten Quartal 2025 eine Gesamtproduktion von rund 209.100 BOEPD, davon 55 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de