Nach einer kräftigen Kurskorrektur in der zweiten Augusthälfte steigt der Bitcoin seit Anfang September wieder sukzessive an. Zuletzt gelang der Sprung zurück über die 50-Tage-Linie (SMA50). Beginnt nun eine neue Rallye bei der Mutter aller Kryptowährungen oder müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen? Ende des Rektember-Fluchs? Für gewöhnlich gilt der September nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch im Krypto-Space als schwacher Börsenmonat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de