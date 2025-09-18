Emittent: AUMOVIO SE
ISIN: DE000AUM0V10
WKN: AUM0V1
Kuerzel: AMV0 Erster Preis: 35,00
|Aktuelle Nachrichten
|09:58
|Conti-Ableger Aumovio startet mit 35 Euro an der Frankfurter Börse
|09:57
|AKTIE IM FOKUS: Aumovio an der Börse - Kombiniert mit Conti über Vortagsniveau
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag ist die Abspaltung der bisherigen Continental -Tochter Aumovio vollzogen worden. Der erste Kurs des Autozulieferers betrug 35 Euro, bevor er dann zunächst auf 31...
|09:53
|Erster Kurs 35 Euro: Im DAX für einen Tag: Continental-Spinoff Aumovio feiert Börsendebüt
|© Foto: Matthias Balk - dpaDie Automotive-Sparte von Continental startet am Donnerstag unter dem Namen Aumovio auf dem Frankfurter Parkett. Conti kehrt damit zu seinen Wurzeln als Reifenhersteller zurück.Am...
|09:39
|DAX nach Fed-Sitzung: Wie geht es weiter? Aktien von DWS und Aumovio im Fokus
|So eröffnet der deutsche Leitindex nach der Zinssenkung durch die Fed und das bewegt den DAX außerdem. Darüber hinaus im Fokus: die Aktien von Aumovio und der DWS. Der DAX hat sich am Donnerstag zunächst...
|09:04
|XETR IPO AMV0: OPENING-AUCTION ABGESCHLOSSEN / FINISHED
