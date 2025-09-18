EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vereinigte Filzfabriken AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Vereinigte Filzfabriken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: https://www.vfg.de/investor-relations/geschaeftsberichte
18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vereinigte Filzfabriken AG
|Giengener Weg 66
|89568 Hermaringen
|Deutschland
|Internet:
|www.vfg.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2199492 18.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group