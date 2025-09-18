© Foto: Zacharie Scheurer - dpa-tmnDer US-Konzern wird die KI-Software für Armee und Royal Navy liefern und hat Milliarden-Investitionen sowie hunderte Jobs in Großbritannien angekündigt.Palantir hat seine Beziehungen zu Großbritannien deutlich ausgeweitet. Laut The Times soll das US-Unternehmen während des Besuchs von Präsident Donald Trump einen Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar (750 Millionen Pfund) unterzeichnen. Der Deal ersetzt eine bisherige Vereinbarung von 75 Millionen Pfund über drei Jahre und läuft künftig über fünf Jahre. Auch die Royal Navy ist in das Abkommen eingebunden. Kern des Vertrags ist der Einsatz von Palantirs KI-Technologie, die Daten aus …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE