Acuity Knowledge Partners (Acuity), ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Datenmanagement-, Analyse- und KI-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, hat bekannt gegeben, dass es die Übernahme von Ascent abgeschlossen hat. Die Transaktion wird voraussichtlich am 30. September 2025 abgeschlossen sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250915311524/de/

L-R: Stewart Smythe, Chief Executive Officer, Ascent; Jon O'Donnell, Chief Operating Officer, Acuity Knowledge Partners, and Robert King, Chief Executive Officer, Acuity Knowledge Partners

Dieser strategische Schritt erweitert den Geschäftsbereich Data and Technology Services (DTS) von Acuity erheblich und erweitert das Angebot an technologie- und KI-gestützten Dienstleistungen und Lösungen.

Ascent, ein führender europäischer Anbieter von KI-gestützten Dienstleistungen für die digitale Transformation, betreut weltweit über 170 Kunden und beschäftigt 550 Daten-, Software- und Cloud-Spezialisten in sieben europäischen Ländern.

"Die Übernahme von Ascent ist ein transformativer Moment", sagte Robert King, Chief Executive Officer bei Acuity. "Acuity hat in einen schnell wachsenden Geschäftsbereich investiert und diesen aufgebaut, der Datenmanagement- und technologiebasierte Dienstleistungen und Lösungen anbietet. Durch die Übernahme von Ascent heben wir unser Fachwissen und unsere Fähigkeit, unseren Kunden innovative KI-gestützte Lösungen anzubieten, auf ein neues Niveau. Wir beschleunigen die Art und Weise, wie wir Acuity- und Ascent-Kunden bei ihrer digitalen Transformation und der Einführung von KI unterstützen können. Mit dieser Akquisition erschließen wir uns erstmals auch neue Branchen wie Rückversicherung, Pharma, Fertigung und Einzelhandel. Durch die Übernahme kann Acuity nun neue Märkte erschließen und beliefern. Ich bin wirklich begeistert von den Aussichten, was wir gemeinsam erreichen können, und wir heißen die Mitarbeiter von Ascent herzlich in der Acuity-Familie willkommen.

Jon O'Donnell, Chief Operating Officer bei Acuity, sagte: "Das Geschäft von Ascent ist eine großartige Ergänzung für Acuity und wird auf den Fortschritten aufbauen, die wir mit unseren KI-Lösungen nach der Einführung unserer Agentic-KI-Plattform Agent Fleet erzielt haben. Die Übernahme von Ascent wird unsere Fähigkeit stärken, unseren Kunden erstklassige Technologieberatungsdienste anzubieten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Stewart und dem Ascent-Team unser DTS-Geschäft deutlich auszubauen."

Stewart Smythe, Chief Executive Officer bei Ascent, kommentierte: "Die Kombination der marktführenden Daten und KI-Fähigkeiten von Ascent in Europa mit den branchenführenden KI-Innovationen und der umfassenden Fachkompetenz von Acuity ist sehr spannend. Das strategische Ziel von Acuity, einen globalen Geschäftsbereich für Technologiedienstleistungen aufzubauen, um seine Kompetenzen zu ergänzen und breitere Beziehungen zu seinen bestehenden Kunden aufzubauen, ist genau die Gelegenheit, nach der mein Team gesucht hat, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Robert King, Jon O'Donnell und dem gesamten Acuity-Team."

In den letzten Jahren hat Acuity eine vielversprechende Möglichkeit erkannt, einen Geschäftsbereich für Technologiedienstleistungen und -lösungen aufzubauen, der seine Kernkompetenzen in den Bereichen Forschung, Analytik und Datenmanagement ergänzt.

Diese Übernahme stärkt die Kompetenzen von Acuity und erweitert das globale Netzwerk des Unternehmens an Lieferstandorten. Darüber hinaus wird Acuity die starke Allianz von Ascent mit Microsoft weiter ausbauen.

Acuity wurde bei der Transaktion von DC Advisory und Ascent von Canaccord Genuity beraten.

Über Acuity Knowledge Partners

Acuity Knowledge Partners (Acuity) ist ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Datenmanagement-, Analyse- und KI-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, darunter Vermögensverwalter, Unternehmens- und Investmentbanken, Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften, Hedgefonds und Beratungsunternehmen. Sein globales Netzwerk aus über 6.500 Analysten und Branchenexperten unterstützt in Verbindung mit proprietärer Technologie mehr als 650 Finanzinstitute und Beratungsunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten, ihr Humankapital zu erschließen und ihre Betriebsabläufe zu transformieren. Acuity hat seinen Hauptsitz in London und ist an 16 Standorten weltweit tätig.

Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe (Equistone) als eigenständiges Unternehmen von Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von Equistone, das weiterhin als Minderheitsaktionär investiert bleibt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.acuitykp.com

Über Ascent

Ascent ist ein führendes europäisches Unternehmen für KI- und digitale Dienstleistungen, das Organisationen weltweit dabei unterstützt, Daten, Software und Cloud zu verbinden, um etwas Neues oder etwas Besseres zu erreichen. Die Mission von Ascent ist es, Kunden bei der Modernisierung und Innovation zu unterstützen und Veränderungen und Skalierungen mit weniger Reibungsverlusten und mehr Sicherheit zu ermöglichen. Seine Expertenteams decken die Bereiche KI, Datenwissenschaft und User Experience Design, Software- und Datenengineering ab und arbeiten mit Kunden zusammen, um die betriebliche Effizienz, Wettbewerbsvorteile, Entscheidungsfindung und Nutzerinteraktion zu verbessern.

Ascent wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und München. Das Unternehmen beschäftigt 550 Technologiespezialisten in ganz Europa. Ascent arbeitet mit über 170 Unternehmen in Großbritannien, Europa und Nordamerika zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ascent.io.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250915311524/de/

Contacts:

Medienrückfragen:

Stuti Das

Global Head of Communications and PR

Acuity Knowledge Partners

stuti.das@acuitykp.com