Die Kombination von KI und Quantensoftware könnte den exorbitanten Stromverbrauch von KI-Modellen deutlich senken. Die Bundesregierung fördert die Quantentechnologie auch deshalb mit Milliardensummen. China investiert jedoch ein Vielfaches. Kann Deutschland im weltweiten Wettbewerb mithalten? KI-Modelle sind stromhungrig: Eine Anfrage verbraucht rund zehnmal so viel Energie wie eine Google-Suche. Schon heute benötigen Rechenzentren weltweit 415 Terawattenstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n