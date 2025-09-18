Zürich (www.anleihencheck.de) - Das Wachstum der chinesischen Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion blieb hinter den Erwartungen zurück, sagt Magdalene Teo, Analystin für asiatische Anleihen bei Julius Bär:Die Immobilienpreise seien weiter gefallen, die Arbeitslosigkeit sei gestiegen. Angesichts externer Herausforderungen wie zunehmendem Protektionismus und anderen Problemen hielten wir es für möglich, dass in den verbleibenden Monaten 2025 weitere unterstützende Maßnahmen, insbesondere zur Ankurbelung des Konsums, ergriffen würden, um das BIP-Wachstumsziel von rund 5 % zu erreichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de