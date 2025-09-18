Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte auf 4,00% bis 4,25% gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Erwartungsgemäß sei das Statement etwas "dovisher" ausgefallen. Wenig überraschend sei auch gewesen, dass das neue FOMC-Mitglied Stephen Miran eine Senkung um 50 Basispunkte präferiert habe. Die Leitzinsprojektionen würden bis Ende 2025 noch zwei weitere Senkungen enthalten. Für 2026 würden die Meinungen der FOMC-Mitglieder sehr weit auseinandergehen. In der anschließenden Pressekonferenz habe FED-Chef Powell die Leitzinssenkung mit den erhöhten Risiken am Arbeitsmarkt begründet. Die FOMC-Mitglieder schienen den neutralen geldpolitischen Bereich etwas rascher erreichen zu wollen als noch in den Sommermonaten. ...

