Stuttgart (www.fondscheck.de) - Der Stuttgarter KI-Aktienfonds "AI Leaders" (ISIN DE000A2PF0M4/ WKN A2PF0M) hat das Fondsvolumen auf 122 Millionen Euro gesteigert und nach drei Jahren erfolgreichen Einsatzes des TOPAS-Risikomanagements seine Marktposition als führender Boutiquenfonds im Bereich Künstliche Intelligenz gefestigt, so die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de