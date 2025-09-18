Das ägyptische Unternehmen MCV, Karosseriebau-Partner von Volvo Buses, hat bei Kairo eine speziell für Volvo bestimmte Produktionslinie eröffnet, die zur Herstellung elektrischer Stadt- und Überlandbusse dient. Die dort vom Band laufenden Einheiten sind für den europäischen Markt konzipiert. MCV begann in Ägypten bereits 2024 mit der Produktion kompletter Volvo-Elektrobusse, noch während sich die neue Anlage im Bau befand. Wir erinnern uns etwa an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net