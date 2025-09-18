Es geht weiter bergauf mit der Aktie von Mowi. Kurz nachdem der weltgrößte Lachsproduzent solide Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte, generierte der Kurs ein frisches Kaufsignal. Seither geht es relativ konstant nach oben. Rückenwind erhielten die Papiere des norwegischen Unternehmens kürzlich auch durch einen bullishen Analystenkommentar.So sieht das Analysehaus Arctic Securities für die Mowi-Anteile nun noch mehr Aufwärtspotenzial. Deren Analyst Christian Olsen Nordby erhöhte nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär