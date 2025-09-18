Wie erwartet, hat die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Leitzinsen auf 4,0 bis 4,25 gesenkt. Das kommt vor allem kleineren und defizitär wirtschaftenden börsennotierten Firmen zugute. Dazu gehört auch die nordamerikanische Wasserstoff-Riege rund um Plug Power und Ballard Power. Beide Werte gewannen prozentual zweistellig an Wert.Für den kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power ging es im regulären US-Handel um knapp 15 Prozent nach oben, womit die Aktie sogar ein neues 52-Wochen-Hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
