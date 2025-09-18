Mit einem Plus von knapp vier Prozent führt die Aktie von Siemens Energy den DAX am Donnerstag an. Dreistellige Kurse rücken damit wieder in greifbare Nähe. Der Energietechnikkonzern profitiert dabei vor allem von der Stärke der Tech-Aktien nach der Zinssenkung der Fed am Vorabend.In der ersten Reaktion hatte es bei den großen Indizes an der Wall Street noch ein Auf und Ab gegeben. Doch inzwischen überwiegt die Zuversicht. Sowohl DAX, MDAX und Co als auch die Futures an der Wall Street notieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär