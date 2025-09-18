Frankfurt am Main (ots) -Eine renommierte Jury nominiert 25 Unternehmen in fünf Kategorien für innovative Lösungen und konsequentes Umdenken in eine nachhaltige, zirkuläre Zukunft. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 14. Responsible Leadership Conference am 23. Oktober in Frankfurt am Main statt.Das F.A.Z. Institut und die Jury unter dem Vorsitzenden Professor Dr. René Schmidpeter (Berner Fachhochschule) haben die Shortlist für den "Circularity Champion Award 2025" veröffentlicht.Die Shortlist umfasst in diesem Jahr 25 wegweisende Projekte, die zeigen, wie Materialkreisläufe geschlossen, Ressourcen geschont und neue Geschäftsmodelle etabliert werden können. Die nominierten Initiativen stammen aus unterschiedlichsten Branchen - von der Bauwirtschaft über Konsumgüter bis hin zur pharmazeutischen Industrie - und demonstrieren eindrucksvoll, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert. "Die Vielfalt der Einreichungen zeigt, dass Kreislaufwirtschaft längst keinNischenthema mehr ist. Die Nominierten setzen neue Standards, wie wir Produkte entwickeln, Materialien einsetzen und Wertschöpfung neu denken", sagt Professor Dr. René Schmidpeter, Vorsitzender der Jury.Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):Recycling & RückgewinnungCYCLIZE GmbHEvonik Operations GmbHMotel One GroupRodiek & Co. GmbH (Nehlsen Group)Saint-Gobain Rigips GmbHTSR Recycling GmbH & Co. KGWiederverwendung & Produktwert erhaltenFenyx GmbHinnatura gGmbHLorenz GmbH & Co. KGrebuy recommerceZF Friedrichshafen AG Werk BielefeldDesignGLAPOR Werk Mitterteich GmbHholziusMiele & Cie. KGTRIQBRIQ AGVerallia Deutschland AGCradle to CradleERFURT & SohnGugler Medien GmbHKeimfarben GmbHLiebherr-Hausgeräte GmbHtraceless materials GmbHSystemisches Umdenken (Rethink)EPEA GmbHLippe zirkulärMosca GmbHSCHOTT Pharma AG & CO. KGaAMitglieder der diesjährigen Jury des "Circularity Champion Award" sind:Prof. Dr. Rene Schmidpeter, Berner Fachhochschule BFH | Nora Sophie Griefahn, Cradle to Cradle NGO | Philipp Krohn, Frankfurter Allgemeine Zeitung | Prof. Dr. Rahel Meili, Berner Fachhochschule BFH | Tim Janßen, Cradle to Cradle NGO | Jonas Spitra, SCHOTT | Dr. Claudia Schrimpf-Dörges, Grant Thornton Germany | Dr. Stefan Hannen, Grant Thornton Germany | Anja Siegesmund, BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. | Sven Steinert, H&Z Management | Gregor Vischer, F.A.Z. InstitutPreisverleihung am 23. Oktober 2025Der Preis wird am zweiten Tag der 14. Responsible Leadership Conference überreicht. Die Konferenz findet am 22. und 23. Oktober 2025 unter dem Leitthema "Kurs halten: Verantwortungsvoll navigieren in Zeiten des Wandels" in Frankfurt am Main statt. Erwartet werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider aus Nachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing.Über das F.A.Z. InstitutAls Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereint Vordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zu entwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, um den Wandel aktiv mitzugestalten.Anmeldung zur "14. Responsible Leadership Conference" unter: https://www.responsibleleadership.de/ticketsPressekontakt:Stefanie WolfPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 91 1242E-Mail: s.wolf@faz-institut.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/6120093