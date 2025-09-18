Beitrag des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

Deutscher KMU-Anleihemarkt braucht Weiterentwicklung - Lernen von Nordic Bonds bei gebotenem Anlegerschutz

Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) fordert eine grundlegende Weiterentwicklung des deutschen KMU-Anleihemarkts. Hintergrund ist die wachsende Attraktivität sogenannter Nordic Bonds, die sich in Skandinavien als führende Plattform für KMU-Finanzierungen etabliert haben - auch deutsche Mittelständler nutzen diese inzwischen verstärkt.

"Der Erfolg der Nordic Bonds zeigt, dass Investoren in Europa bereit sind, KMUs Fremdkapital zur Verfügung zu stellen", erklärt Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbands Kapitalmarkt KMU. "Gleichzeitig ist es aber bedauerlich, dass deutsche Mittelständler hierfür auf den skandinavischen Markt ausweichen müssen - und deutsche Privatanleger oftmals die damit verbundenen Risiken unterschätzen:

- Rechtsrahmen: Die Emissionen werden in Deutschland auch an Privatanleger vertrieben, unterliegen jedoch nicht deutschem Recht und primär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...