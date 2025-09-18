Europäische Bankaktien streben im heutigen Handel wieder nach oben, nachdem es in den letzten Tagen zu einem Abverkauf kam. Auch die Papiere der Deutschen Bank gewinnen deutlich. Doch hier könnte es noch einen anderen Grund geben, der Anleger zugreifen lässt.Der Euro Stoxx Banks gewinnt aktuell 1,2 Prozent, die Deutsche-Bank-Aktie mit 1,9 Prozent überdurchschnittlich. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil. Das hängt aber nicht nur mit der Deutschen Bank zusammen und hat auch nichts mit Verfehlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
