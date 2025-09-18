Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
18.09.2025 10:27 Uhr
255 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Rekordhochs in Tokio und Seoul - Shanghai und Hongkong schwach

DJ MÄRKTE ASIEN/Rekordhochs in Tokio und Seoul - Shanghai und Hongkong schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem die US-Notenbank am Vorabend wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte in die Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat, ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien sehr uneinheitlich zugegangen. Die Notenbank erklärte zu ihren Maßnahmen und neuen Prognosen, dass die jüngsten Schwächen auf dem Arbeitsmarkt die jüngsten Rückschläge bei der Inflation überwögen und sprach von einer "Risikomanagement-Zinssenkung".

In Tokio legte der Nikkei-225 mit der Aussicht auf weiter fallende Zinsen um 1,1 Prozent zu auf 45.303 Punkte und erreichte neue Allzeithochs. Unterstützung kam vom zur gleichen Vortageszeit schwächeren Yen, weil sich der Dollar auf breiter Front etwas erholen kann. Dazu waren die Blicke in Tokio auf die japanische Notenbank gerichtet, die mit zweitägigen Beratungen begonnen hat. Mehrheitlich wird erwartet, dass sie von der schon länger avisierten Erhöhung der Zinsen erneut absehen wird. Im Oktober könnte es dann soweit sein, meinen Marktteilnehmer.

Auch in Seoul ging es wieder nach oben, nachdem dort am Vortag eine elftägige Gewinnserie gerissen war. Der Kospi stieg um 1,4 Prozent auf ein Allzeithoch.

Abwärts ging es dagegen an den chinesischen Aktienmärkten, wo im Späthandel Verkaufsdruck aufgekommen war. Der Shanghai-Composite rutschte um 1,2 Prozent ab, der HSI in Hongkong lag im dortigen Späthandel 1,3 Prozent zurück.

Nachgebend zeigten sich auch die Indizes in Australien (-0,8%) und auch im Nachbarland Neuseeland gaben die Kurse nach. In Australien waren neue Arbeitsmarktdaten überraschend schwach ausgefallen und in Neuseeland schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,9 Prozent und damit stärker als erwartet. In beiden Fällen schürte dies zwar auch Zinssenkungsspekulationen, zunächst belasteten aber die Signale einer schwächelnden Wirtschaft.

Unter den Einzelwerten ging es in der gesamten Region für Aktien mit KI-Fantasie wieder aufwärts. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 5,9 und Samsung Electronics um fast 3 Prozent. In Tokio legten Advantest um 4,9 Prozent zu, in Hongkong SMIC um 3,0 Prozent. Außerdem stiegen dort Baidu nach der Vortagesrally um weitere 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, einen Chip zum Trainieren seiner KI-Modelle einzusetzen.

Am Vortag hatte die Financial Times berichtet, chinesische Behörden hätten einheimische Technologieunternehmen angewiesen, nicht mehr alle Chips für künstliche Intelligenz von Nvidia zu kaufen und ihre bestehenden Bestellungen zu stornieren.

In Sydney knickten Santos um 11,9 Prozent ein, nachdem ein von der Abu Dhabi National Oil angeführtes Konsortium ein Übernahmeangebot in Höhe von 18,7 Milliarden Dollar zurückgezogen hatte. Die Analysten von Jarden hatten zudem die Aktie des Ölförderers auf "Underweight" abgestuft. 

=== 
Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.745,20    -0,8%    +8,8%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    45.303,43    +1,1%   +12,6%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.461,30    +1,4%   +44,3%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.831,66    -1,2%   +15,2%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.586,74    -1,2%   +31,7%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Mi, 09:28  % YTD 
EUR/USD           1,1834     0,2   1,1816   1,1842 +14,6% 
EUR/JPY           174,06     0,3   173,63   173,63  +6,7% 
EUR/GBP           0,8680     0,1   0,8671   0,8685  +5,1% 
GBP/USD           1,3634     0,0   1,3627   1,3635  +9,0% 
USD/JPY           147,08     0,1   146,95   146,63  -6,9% 
USD/KRW          1.384,46     0,3  1.380,72  1.381,27  -6,5% 
USD/CNY           7,0897     0,1   7,0855   7,0896  -1,7% 
USD/CNH           7,1033     0,0   7,1019   7,1054  -3,1% 
USD/HKD           7,7759    -0,0   7,7775   7,7784  +0,2% 
AUD/USD           0,6643    -0,2   0,6653   0,6671  +8,0% 
NZD/USD           0,5913    -0,9   0,5965   0,5970  +7,0% 
BTC/USD         117.154,60     0,9 116.076,10 117.237,40 +23,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,63    64,05    -0,7%    -0,42 -11,4% 
Brent/ICE          67,53    67,95    -0,6%    -0,42  -9,6% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.657,73  3.663,40    -0,2%    -5,67 +40,5% 
Silber            41,77   41,669    +0,2%    +0,10 +47,4% 
Platin          1.176,53  1.157,16    +1,7%   +19,37 +34,3% 
Kupfer            4,61    4,63    -0,4%    -0,02 +12,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 03:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.