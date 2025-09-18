Mülheim-Kärlich (ots) -Wer als geschäftsführender Gesellschafter seiner GmbH Jahr für Jahr sechs- bis siebenstellige Gewinne erwirtschaftet, kennt das Dilemma: Jede zusätzliche Entnahme oder Gehaltserhöhung wird von Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie - je nach Gestaltung - von Sozialabgaben geradezu aufgefressen.Oft bleiben weniger als 30 Prozent netto übrig, während das Risiko der Nachverbeitragung und die Sorge vor persönlicher Haftung steigen. Genau für diese Situation wurde Werte+ entwickelt - ein seit 2007 bewährtes Vorsorgekonzept von Zerwas & Associates, mit dem Unternehmer monatlich zwischen 500 und 50.000 Euro vollständig als Betriebsausgabe aus der Gesellschaft herauslösen und dennoch als geschütztes Alterskapital für sich selbst sichern können.Das Grundprinzip: Von der Bilanz direkt ins geschützte PrivatvermögenWerte+ nutzt eine rechtlich fest verankerte betriebliche Vorsorgestruktur, um Liquidität aus dem Unternehmen herauszunehmen, ohne sie als lohnsteuer- oder sozialversicherungspflichtige Vergütung auszuschütten. Der umgewandelte Betrag senkt den zu versteuernden Gewinn Ihrer GmbH sofort - das Finanzamt beteiligt sich so faktisch mit bis zu 31 Prozent am Vermögensaufbau.Gleichzeitig fließt das Geld in eine insolvenz- und pfändungsgeschützte Privatposition, die ausschließlich Ihnen und Ihrer Familie gehört. Das Ergebnis: Sie sichern sich steuerlich geförderte Altersversorgung, ohne Ihre Bilanz zu belasten oder die Liquidität des Unternehmens langfristig zu binden.Drei Hebel, die Werte+ so attraktiv machen1. Steuervorteil ab dem ersten EuroJeder eingezahlte Beitrag mindert unmittelbar den Gewinn Ihrer GmbH. Damit entsteht schon im laufenden Geschäftsjahr ein messbarer Liquiditätsvorteil - oft fünf- bis sechsstellige Beträge, die sonst an den Fiskus gingen.2. Planbarer VermögensaufbauStatt unsicherer Ausschüttungen erhalten Sie einen vertraglich garantierten Kapitalzufluss im Ruhestand. Sie bestimmen selbst, in welcher Höhe Sie einzahlen - Werte+ wächst mit Ihrem Unternehmen mit.3. Rundum-Schutz für UnternehmerfamilienDas aufgebaute Kapital ist vor Gläubigern, Insolvenz und sozialversicherungsrechtlichen Zugriffen geschützt. Es bleibt in jeder Unternehmensphase - vom Boom bis zur Nachfolge - unangreifbar.Für wen eignet sich das Konzept?- Geschäftsführer-Gesellschafter, die jeden Monat spürbar mehr Netto aus ihrem Bruttogewinn machen möchten.- Unternehmer, die Altersversorgung unabhängig von Kursen, Ausschüttungen oder Bilanzgewinnen planen wollen.- Steuerberater, die ihren Mandanten eine in Betriebsprüfungen erprobte Alternative zu klassischen Entnahme- oder Pensionsmodellen bieten möchten.Warum genau jetzt handeln?Inflation und drohende Steuererhöhungen reduzieren die Kaufkraft freier Mittel, während das Zeitfenster für Nachfolgeregelungen zwischen 2030 und 2035 immer näher rückt. Ein bereits aufgebauter, bilanzunabhängiger Vermögensstock erhöht nicht nur Ihren persönlichen Ruhestandskomfort, sondern auch die Verhandlungsposition beim Unternehmensverkauf oder in der Familiennachfolge.In drei Schritten zu Werte+1. Unverbindliche Anfrage - ein kurzer Online-Check oder Telefonat genügt, um gemeinsam zu prüfen, ob das Modell zu Ihrer GmbH passt.2. Kostenfreier Ersttermin - Experten von Z&A analysieren Bilanz, Vergütungsstruktur und Gesellschaftervertrag und zeigen Ihnen konkrete Steuersparpotenziale.3. Implementierung aus einer Hand - von juristisch geprüften Verträgen über Gesellschafterbeschlüsse bis zum laufenden Monitoring übernimmt Z&A alle Aufgaben, damit Sie sich weiter aufs Geschäft konzentrieren können.Häufige Fragen - kurz beantwortetMuss mein Steuerberater eingebunden werden?In Umsetzung zu empfehlen. Transparenz und Teamarbeit mit Ihrem Berater sind Teil des Konzeptes.Wie lange dauert die Umsetzung?Nach Vorliegen aller Unterlagen ist das Modell in wenigen Wochen startklar - die erste steuermindernde Buchung kann noch im gleichen Geschäftsjahr erfolgen.Welche Kosten entstehen?Es fällt eine einmalige Implementierungsgebühr an, die selbstverständlich ebenfalls als Betriebsausgabe verbucht wird.FazitMit Werte+ macht Ihr Unternehmen Ihre Altersversorgung zum Firmenprojekt: steueroptimiert, sozialversicherungsfrei und rechtlich geschützt. Nutzen Sie jetzt die Chance, bis zu 50.000 Euro monatlich nahezu brutto-gleich in Ihr persönliches Ruhestandskapital zu überführen - und lassen Sie den Fiskus einen Großteil der Rechnung bezahlen. Vereinbaren Sie noch heute Ihren kostenfreien Ersttermin mit Zerwas & Associates und erleben Sie, wie einfach smarter Vermögensaufbau sein kann.Pressekontakt:Moritz BenzBETTERTRUST GmbHm.benz@bettertrust.de+49 (0)178 11 97 082Original-Content von: Zerwas & Associates, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180981/6120117