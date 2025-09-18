BERLIN, Sept. 18, 2025, einer der führenden Anbieter für Business- und Event-Catering in Deutschland, hat die Insolvenz erfolgreich hinter sich gelassen und startet nun mit einer ambitionierten deutschlandweiten Expansion durch. Das Unternehmen nutzt den Neustart, um sein hochwertiges Corporate Catering Angebot flächendeckend auszubauen und glänzt dabei mit einem verbesserten Menu sowie einem schnellen und einfachen Bestellprozess für Firmenkunden und Privatkunden.

MYMY catering will zukünftig mit noch stärkerem Fokus auf Business- und Event-Catering, frischen und saisonalen Speisen sowie einem erweiterten Angebot an veganen und vegetarischen Optionen überzeugen. Zu den Neuerungen gehören einfache Online-Buchungsmöglichkeiten, ein erweitertes Menü und ein verstärkter Fokus auf persönliche Beratung.

Nach der Insolvenz: Fokus auf Business Catering und Event Catering

Der Neustart markiert das Ende einer schwierigen Phase, die im Jahr 2024 begann, als MYMY catering aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und steigender Betriebskosten Insolvenz anmelden musste. Seitdem hat das Unternehmen eine umfassende Reorganisation durchlaufen, mit Fokus auf Qualität, Kundennähe und einem starken Team. Ein klares Bekenntnis zu Spitzenleistung im Privat- und Office Catering in ganz Deutschland.

"Dieser Meilenstein zeigt den starken Fokus unseres neu aufgestellten Teams und das Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden weiterhin in uns setzen.", so Theo Schwertle, Geschäftsführer von MYMY catering.

Während der Sanierungsphase hat MYMY catering sein Angebot fokussiert und optimiert mit einem klaren Schwerpunkt auf Event- und Business-Catering und mittlerweile auch regelmäßiges Mittagessen für Mitarbeitende. Trotz aller Herausforderungen konnte der tägliche Betrieb aufrechterhalten werden, wodurch die Versorgung der Kundschaft jederzeit sichergestellt war und interne Prozesse schrittweise verbessert wurden.



"Seit Jahresbeginn verzeichnen wir einen herausragenden Kunden NPS von 40! Dieses positive Feedback ist eine starke Bestätigung und zugleich ein großer Ansporn für das gesamte Team.", ergänzt Katharina Goyke, Account Managerin bei MYMY.

Moderner Catering Service für Unternehmen und Events in ganz Deutschland

Zum Start dieses neuen Kapitels setzt MYMY catering auf den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und auf eine flächendeckende Erweiterung seines Services in ganz Deutschland. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, erstklassige kulinarische Erlebnisse im Corporate Catering zu liefern und seine Angebote laufend weiterzuentwickeln, besonders mit Fokus auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen.

Mit Blick auf die Zukunft möchte MYMY das Catering online buchen noch einfacher machen, gleichzeitig lokale Lieferanten stärker einbinden und durch optimierte Prozesse Abfall reduzieren sowie nachhaltige Praktiken fördern. Damit festigt MYMY seine Spitzenposition im Corporate Catering.

MYMY cateringist die einfache Komplettlösung für alle Catering-Bedürfnisse. Das Angebot reicht von täglicher Mitarbeiterverpflegung und Pantry-Auffüllungen bis hin zu hochwertigem Event-Catering für Business-Meetings, Messen und private Feiern. Durch ein Netzwerk an regionalen Küchen bietet MYMY saisonale und vielfältige Auswahl, die deutschlandweit lokal gekocht und geliefert werden. Direkt online buchbar, ohne Überraschungen. Für weitere Informationen und aktuelle Angebote besuchen Sie www.mymycatering.com.

