DJ Bundeskartellamt erlaubt JD.com Kontrollerwerb an Ceconomy

DOW JONES--JD.com hat vom Bundeskartellamt grünes Licht für die Übernahme der Media-Markt-Saturn-Mutter Ceconomy erhalten. Die deutsche Behörde habe aus Wettbewerbssicht keine Bedenken gegen die Übernahme, teilte sie mit.

"JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv. Der Zusammenschluss weist deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gibt keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes:

Die JD.com Unternehmensgruppe mit Verwaltungssitz in Peking sei Chinas größter Einzelhändler nach Umsatz und insbesondere in den Bereichen Onlinehandel und E-Commerce-Logistik aktiv. In Europa sei die JD.com Unternehmensgruppe bisher nur in geringem Umfang tätig, etwa mit Onlineshops unter der Marke Joybuy.

Ceconomy sei spezialisiert auf Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte und unter den Hauptmarken MediaMarkt und Saturn mit einem deutschlandweiten Filialnetz sowie im Onlinehandel tätig.

Die Behörde wies darauf hin, dass sie ausschließlich für die Prüfung der wettbewerblichen Auswirkungen von Zusammenschlussvorhaben zuständig sei. Etwaige sicherheitspolitische Aspekte unterlägen hingegen der außenwirtschaftsrechtlichen Prüfung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Ceconomy-Aktionäre können bis 10. November ihre Aktien im Rahmen des JD.com-Übernahmeangebots andienen. JD.com bietet 4,60 Euro je Ceconomy-Aktie.

September 18, 2025 04:08 ET (08:08 GMT)

