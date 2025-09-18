Köln/Berlin (ots) -Vasco Electronics, der europäische Marktführer für Übersetzungsgeräte, darf sich über eine weitere hochkarätige Auszeichnung freuen: Vasco Translator E1 ist mit dem "Produkte des Jahres" Award ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis prämiert das Deutsche Institut für Service-Qualität zukunftsorientierte Produkte, die Kunden einen besonders großen Mehrwert bieten - zum Beispiel durch smarte Funktionen, die den Alltag spürbar erleichtern.Die Jury mit namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Trendforschung wählte aus über 300 Nominierungen in 8 Kategorien die Favoriten für 2025. Die neuen Vasco Translator E1 Ohrhörer wurden zum Gewinner in der Kategorie "Technologie, Digitalisierung & Elektronik" gekürt.Vasco Translator E1 (https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-e1) sind Übersetzungs-Ohrhörer, die besonders natürliche Gespräche in 51 Sprachen ermöglichen. Die smarten Helfer sitzen bequem und hygienisch außen am Ohr und übersetzen Unterhaltungen in Echtzeit im Hintergrund. Dabei kommen mehrere KI-gestützte Übersetzungsmodelle zum Einsatz, was zu besonders präzisen Übersetzungen führt.Ohne Gerät in den Händen können Nutzer sich ganz auf ihr Gegenüber konzentrieren. Deshalb eignen sich die neuen Vasco Ohrhörer besonders für längere Gespräche, etwa für geschäftliche Verhandlungen oder in bi-nationalen Partnerschaften. Kunden sind begeistert von dem berührungslosen Bedienkonzept, das den Blick auf ein Display überflüssig macht und es jedem ermöglicht, flüssige Gespräche in fremden Sprachen zu führen.Die Preisverleihung fand im Rahmen des Big Bank KI-Festivals in Berlin statt, Europas größtem B2B-Event rund um Künstliche Intelligenz, Technologie und Gesundheit. Maciej Góralski, Gründer und CEO von Vasco Electronics, nahm die Auszeichnung dort persönlich entgegen. "Nach dem Red Dot Award und dem New York Product Design Award ist der Produkte des Jahres Award eine weitere tolle Anerkennung für Vasco Translator E1", so Maciej. "Das zeigt, dass wir mit unserer nutzerzentrierten Designphilosophie richtig liegen."Die preisgekrönten Vasco Translator E1 Übersetzer fürs Ohr sind seit Anfang 2025 in Deutschland erhältlich und können über den Webshop des Herstellers Vasco Electronics (https://vasco-electronics.de/translator/) bezogen werden.Pressekontakt:Vasco ElectronicsRudolfplatz 350674 KölnTelefon: +49 (0) 221 27 32 17 99E-Mail: presse@vasco-electronics.dehttps://vasco-electronics.deOriginal-Content von: Vasco Electronics S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139981/6120162