DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GO NORTH GRP 23/27 FLR NO0012829847 19.09.2025 HZE/EOT
GO NORTH GRP 24/26 FLR NO0013165845 19.09.2025 HZE/EOT
GO NORTH GRP 24/26 FLR NO0013165852 19.09.2025 HZE/EOT
