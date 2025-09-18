Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Die Experten der Capital Group haben sich zur Leitzinsentscheidung der Fed geäußert:Robert Lind, Chefmakroökonom bei Capital Group, kommentiere: "Die Zinssenkung der Fed ist Ausdruck zunehmender Konjunktursorgen und einer Abschwächung am US-Arbeitsmarkt. Das Beschäftigungswachstum hat spürbar an Dynamik verloren, die Arbeitslosenquote steigt leicht. Da die Inflation jedoch weiterhin Anlass zur Sorge gibt - insbesondere da sich die Zölle auf die Preise auswirken -, bleibt der Kurs der Fed weiterhin ausgewogen. Weitere Lockerungsmaßnahmen dürften daher vorsichtig und datenabhängig ausfallen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
