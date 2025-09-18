Das ging schnell. Kaum eine Woche ist es her, dass die von den Winklevoss-Zwillingen geführte Krypto-Firma Gemini an der Wall Street debütierte. Doch die anfängliche Euphorie ist verflogen. Die Aktie ist nun deutlich unter ihren Ausgabepreis gefallen und sorgt für lange Gesichter bei den Anlegern der ersten Stunde.Am Mittwoch mussten die Papiere von Gemini Space Station (Ticker: GEMI) einen herben Verlust von 12,8 Prozent auf 24,53 Dollar hinnehmen. Damit notiert der Titel nun unter dem IPO-Preis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
