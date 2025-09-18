Zepp Health - ZEPP: Wachgeküsst! Die Aktie hat den Dornröschenschlaf beendet!

JETZT Pullback-Setup!

Smart Wearables von Zepp Health überzeugen beim Trailrunning-Wettbewerb UTMB 2025 in der Montblanc-Region!

Zepp Health (ZEPP) - ISIN US98945L2043

Rückblick: Seit dem 8. Februar 2018 an der New York Stock Exchange gelistet, lange in der Versenkung verschwunden, nun aber gehört die Zepp-Aktie mit einem Halbjahresplus von rund 1230 Prozent zu den Überfliegern an der Wallstreet. Die Nachrichtenlage gibt dazu nicht allzu viel her, außer dass die Neuseeländerin Ruth Croft, beim UTMB 2025, einem Trailrunning-Event in der Montblanc-Region, den ersten Platz gewann. Dabei nutze sie diverse Wearables von Zepp, unter anderem die Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro zur Kontrolle von Herzfrequenz und Lauftempo.

Zepp-Aktie: Chart vom 17.09.2025, Kürzel: ZEPP Kurs: USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Pullback vom Pivot-Hoch zum 20er-EMA sieht bombastisch aus. Sofern es auf der Oberseite der letzten Tageskerze weitergeht, visieren wir die nächste Etage an und sehen das aktuelle Kursziel nach Measured Move bei circa 64 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die Zepp-Aktie kann so schnell wieder in der Versenkung verschwinden wie sie aufgetaucht war. Da wir mit erhöhter Volatilität rechnen, setzen wir den Stop Loss knapp unter der Kerze vom Dienstag.

Meinung

Zepp Health entstand 2013 ursprünglich als Huami ?? und etablierte sich zunächst als exklusiver Partner des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi, für den es speziell Fitness-Tracker entwickelte und produzierte. Die fundamentalen Daten sind nicht sonderlich aussagekräftig, zumal die Rechnungslegung im Reich der Mitte eine andere ist. Ob der neuerliche Hype um die Zepp-Aktie tatsächlich auf den innovativen Produkten und damit verbunden sportlichen Erfolgen beruht, wissen wir nicht. Das Chartbild ist aber eindeutig bullisch!

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 335.39 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 21.26 Millionen USD

Meine Meinung zu Zepp Health ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66368641-zepp-health-amazfit-botschafterin-ruth-croft-siegt-beim-utmb-2025-004.htm

Veröffentlichungsdatum: 18.09.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.