Nürnberg (ots) -Gemeinsam ins Ziel: Am 17. September gingen über 80 NORMA-Mitarbeitende beim 15. Fürther Firmenlauf an den Start. Bei optimalem Laufwetter meisterte die motivierte Gruppe die rund sechs Kilometer Rundkurs durch den Fürth Wiesengrund. Im Mittelpunkt stand der Teamgedanke: Was im Wettkampf zählt, prägt auch den Arbeitsalltag bei NORMA - Zusammenhalt. Passend dazu engagierte sich der fränkische Lebensmitteleinzelhändler auch in diesem Jahr wieder als Sponsor des Firmenlaufs und unterstrich damit nicht nur die Unterstützung der eigenen Mitarbeitenden, sondern auch die Bedeutung von Teamgeist und sportlicher Aktivität.Teamgeist trifft BewegungErst im Juli zeigte das NORMA-Team beim B2Run in Nürnberg mit über 100 laufbegeisterten Kolleginnen und Kollegen sportliche Ausdauer. Mit genau diesem Engagement ging es nun auch in Fürth an den Start. Sportliche Events gehören seit Jahren fest in den Kalender des fränkischen Discounters, auf die Unterstützung durch den Arbeitgeber können sich die Teilnehmenden verlassen. Das Unternehmen betont: Firmenläufe sind eine schöne Gelegenheit, Teamgeist erlebbar zu machen und gemeinsam Erfolge zu feiern - Werte, die bei NORMA großgeschrieben werden. Als kleine Stärkung warteten am Unternehmensstand im Zielbereich Getränke und frisches Obst auf die Läuferinnen und Läufer.Auch in diesem Jahr galt wieder: Schuhe schnüren und los! Das Motto "Bei NORMA läuft's einfach" bewährte sich einmal mehr in jeder Phase - beim gemeinsamen Start, auf der Strecke und beim Zieleinlauf als Team.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6120225