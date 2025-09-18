London (ots/PRNewswire) -Com Laude, der Anbieter von Internet-Domainnamen für viele der weltweit größten Unternehmen, der sich im Besitz der in London ansässigen Private-Equity-Firma PX3 Partners befindet, gibt heute die Übernahme des Domainnamen-Beratungsunternehmens FairWinds Partners ("FairWinds")bekannt, das sich auf die, wie es sagt, "größte Veränderung des Internets seit 2012" vorbereitet.Com Laude mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, ist ein führendes Beratungsunternehmen für die Beschaffung von dotBrand-Top-Level-Domains ("TLDs") für viele der bekanntesten Marken der Welt. Es handelt sich um einen technologiegestützten Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, der Internet-Domainnamen-Portfolios verwaltet, digitale Markenverletzungen überwacht und eine sichere Online-Markenpräsenz für große Unternehmen gewährleistet. Com Laude bietet vielen der weltweit führenden Markenunternehmen geschäftskritische Internet-Domainnamen-Dienste an, die für das reibungslose Funktionieren ihrer Internetpräsenz und -infrastruktur unerlässlich sind. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Niederlassungen in Asien, Europa sowie Nordamerika.FairWinds hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Erlangung von dotBrand-TLDs für amerikanische Marken sowie der Verwaltung ihrer Domainnamen-Portfolios und der Überwachung von digitalen Markenverletzungen verweisen.dotBrand-TLDs werden von Unternehmen genutzt, um eine vertrauenswürdige digitale Umgebung zu schaffen. Dazu gehören .nike (https://swoosh.nike/) und .sky (https://skygroup.sky/), neben vielen anderen. Führende Marken aus allen wichtigen Wirtschaftszweigen haben sich im 2012er-Zyklus dotBrand-TLDs gesichert, um ihre digitalen Identitäten zukunftssicher zu machen und die Sicherheit, das Vertrauen sowie die Zuversicht ihres Publikums zu stärken, wann immer sie online interagieren. Kunden, die sich vor Betrügern fürchten, können sich darauf verlassen, dass "wenn rechts neben dem Punkt unser Name steht, wir es wirklich sind".Im April 2026 wird die Internet-Regulierungsbehörde ICANN ein dreimonatiges Zeitfenster für Unternehmen öffnen, in dem sie ihre eigenen dotBrand-TLDs beantragen und betreiben können - ganze vierzehn Jahre, nachdem die ersten dotBrand-TLD-Bewerbungen im Jahr 2012 angenommen wurden. Im Gegensatz zu einer generischen TLD wie .com, die von jedermann registriert werden kann und keine Verbrauchersicherheiten bietet, wird eine dotBrand-TLD ausschließlich vom Markeninhaber kontrolliert und bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, die digitale Präsenz zu stärken, zu steuern und abzusichern.Com Laude, das in der TLD-Bewerbungsphase 2012 erfolgreich mehr als 120 TLDs für Haushaltsmarken erhalten hat, ist derzeit damit beschäftigt, Kunden bei der Bewerbung um Hunderte von TLDs in der Runde 2026 zu unterstützen. Geschäftsführer Benjamin Crawford ist davon überzeugt, dass die Experten von FairWinds, die in der 2012er Runde 133 Bewerbungen von Blue-Chip-Kunden bearbeitet haben, das Unternehmen in die Lage versetzen werden, die steigende Nachfrage nach dotBrands und anderen neuen TLDs zu befriedigen.Die Übernahme von FairWinds durch Com Laude bringt zwei der vertrauenswürdigsten Namen in der Strategie und Verwaltung von Unternehmensdomains zusammen. Josh Bourne, der FairWinds im Jahr 2006 gegründet hat, bleibt als Direktor im Vorstand von FairWinds.Benjamin Crawford, Geschäftsführer von Com Laude, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir im Vorfeld des größten Ereignisses im Bereich der Internet-Domainnamen seit 14 Jahren unsere Kapazitäten für Unternehmen in aller Welt erweitern können. Durch die Aufnahme von FairWinds in unsere Gruppe entsteht eine Plattform, die noch besser in der Lage ist, für unsere Kundschaft etwas zu leisten. Die breite und tiefgreifende Erfahrung aus der 2012er Runde macht uns zu einer überzeugenden Wahl, wenn es darum geht, dotBrand-TLDs für unsere Kundschaft erfolgreich zu machen - von den etabliertesten Marken bis hin zu den aufstrebenden Marken der Zukunft. FairWinds bringt auch andere wertvolle Fähigkeiten im Bereich der Internet-Domainnamen-Portfoliostrategie und des Online-Markenschutzes mit, die von seiner Kundschaft sehr geschätzt werden."Josh Bourne, Gründer und Direktor von FairWinds, bemerkte: "Mit der bevorstehenden dotBrand-TLD-Erweiterung ist dies der perfekte Moment für FairWinds, sich mit einem herausragenden Betreiber zusammenzuschließen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Verwaltung von Internet-Domainnamen auf die nächste Stufe und darüber hinaus zu bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Benjamin und dem Com-Laude-Team, um unserer Kundschaft großartige Ergebnisse zu liefern."Informationen Com LaudeCom Laude ist ein technologiegestützter Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, der Internet-Domainnamenportfolios verwaltet, digitale Markenverletzungen überwacht und eine sichere Online-Markenpräsenz für große Unternehmen gewährleistet. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit weltweit führenden Anwaltskanzleien, Regierungsorganisationen und anderen Unternehmen zusammen, die geschäftskritische Bereiche schützen müssen.Weitere Informationen finden Sie auf: https://comlaude.com/Informationen zu FairWindsFairWinds ist ein führendes Beratungsunternehmen für Domainnamen, das die Online-Präsenz steigert, indem es den Website-Verkehr erhöht, den Umsatz steigert und die Online-Kundenerfahrung durch eine intelligente Domainstrategie und -verwaltung verbessert. Das Unternehmen bietet eine durchgängige Beratung in den Bereichen Beratung und Akquisition, Unternehmensportfolio-Management sowie dotBrand-TLD-Strategie. FairWinds, dem führende Marken vertrauen, verbindet fachkundige Beratung mit praktischer Umsetzung, um Risiken zu reduzieren und Wachstum zu ermöglichen.Weitere Informationen finden Sie auf: https://contact.fairwinds/Informationen zu PX3 PartnersPX3 steht für Zweck, Leidenschaft und Leistung. Es handelt sich um eine von Petter Johnsson, Gianpiero Lenza und Sébastien Mazella di Bosco gegründete paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London. Sie investiert in transformative Themen und zielt auf Unternehmen ab, die in ausgewählten Segmenten der Sektoren Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter sowie Freizeit und Industrieunternehmen tätig sind und über starke Geschäftsgrundlagen verfügen. PX3 unterstützt ehrgeizige Unternehmer und Managementteams beim Aufbau großartiger Unternehmen durch transformatives Wachstum auf internationaler Ebene und operative Verbesserungen. PX3 ist die Fortsetzung und Konsolidierung der Investitionsstrategie der Gründungspartner sowie ihres beziehungsorientierten und unverwechselbaren Wertschöpfungsmodells, das sie in 20 Jahren gemeinsamer Arbeit entwickelt haben.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.px3partners.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2775251/Com_Laude_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/com-laude-bereitet-sich-mit-der-ubernahme-von-fairwinds-auf-die-zweite-welle-von-dotbrands-vor-302560330.htmlPressekontakt:Hydra Strategy,Stephen Benzikie,stephen@hydrastrategy.co.uk +44 7740 038 929. Com Laude,info@comlaude.com,+44 20 7421 8250Original-Content von: Com Laude, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180984/6120230