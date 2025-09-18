XRP Rally nach Zinssenkung: Weg zu 10 US-Dollar endlich frei?

Die US-Notenbank hat am 17. September den ersten Zinsschritt des Jahres vollzogen und die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent gesenkt. Während die Aktienmärkte nachgaben, schossen Kryptowährungen nach oben. Besonders XRP konnte dabei punkten. Der Kurs legte um rund 2,7 Prozent zu und erreichte in der Spitze 3,11 US-Dollar, bevor er sich knapp über 3,06 US-Dollar einpendelte.

XRP pendelt nun um 3,10 US-Dollar, Quelle: https://coinmarketcap.com/

Fed-Signal löst Kaufwelle aus

Jerome Powell sprach von einer "risikoorientierten Entscheidung" und verwies auf schwächere Konsumausgaben und steigende Arbeitslosigkeit. Analysten wie Vijay Valecha ordneten die Lage ein: Das US-Wachstum fiel im ersten Halbjahr 2025 auf 1,5 Prozent, nach 2,5 Prozent im Vorjahr. Für Anleger heißt das: günstigere Kredite, mehr Liquidität und höhere Risikobereitschaft - ein Umfeld, in dem Kryptowährungen meist profitieren.

Die Fed selbst stellte in ihrem Dot Plot fünf weitere Zinssenkungen für den laufenden Zyklus in Aussicht. Damit befindet sich das Zinsniveau auf dem niedrigsten Stand seit drei Jahren. Anleger reagierten mit Zuflüssen in Bitcoin, Ethereum und eben auch XRP.

Charttechnik stützt positives Szenario

Trotz der kurzfristigen Rücksetzer bleibt XRP technisch stabil. Um 2,90 US-Dollar bildet sich ein solider Support, gestützt vom 50-Tage-EMA und einem Fibonacci-Retracement. Erst ein Bruch unter 2,60 US-Dollar würde die bullische Struktur ins Wanken bringen. Nach oben begrenzen zunächst 3,13 und 3,30 US-Dollar den Spielraum. Die entscheidende Zone liegt zwischen 3,60 und 3,66 US-Dollar - den bisherigen Jahreshochs.

$XRP has shown strong recovery momentum after retesting the $3.05 support zone, where buyers stepped in aggressively. The price has now reclaimed this level and is pushing higher, indicating that bullish pressure is building again. As long as XRP holds above $3.05, the path… pic.twitter.com/F30oEtnbr9 - Crypto Master 786 (@CryptoMaster_07) September 18, 2025

Analysten sehen hier die Schlüsselmarke: Wird dieser Bereich überwunden, könnte ein Ausbruch die Tür in Richtung 5 US-Dollar öffnen. Mit zunehmenden Zinssenkungen und ETF-Zuflüssen erscheint auch ein Angriff auf die 10-US-Dollar-Marke in den kommenden Zyklen nicht ausgeschlossen, wenngleich dies deutlich stärkere Marktimpulse erfordern würde.

Institutionelle Treiber verstärken das Momentum

Parallel zum Zinsentscheid startete am 18. September der erste US-Spot-ETF auf XRP. REX-Osprey listete den Fonds unter dem Kürzel XRPR, begleitet von einem DOGE-ETF. Für die Community ist das ein Meilenstein, denn erstmals können US-Brokerage-Kunden direkt in XRP über klassische Depots investieren.

Zusätzlich kündigte die CME Group Optionen auf XRP-Futures an. Seit Mai wurden hier bereits über 370.000 Kontrakte gehandelt, was einem Volumen von mehr als 16,2 Milliarden US-Dollar entspricht. Mit den neuen Instrumenten könnte XRP verstärkt institutionelles Kapital anziehen.

Gesamtmarkt in Aufbruchsstimmung

PepeNode bringt ein Mining Game, Quelle: https://pepenode.io/

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.