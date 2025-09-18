DAX im Aufwind - Börsenstart mit Spin-off und Pharma-News im Fokus

Die Stimmung an den Märkten präsentiert sich heute freundlich: Der DAX legt spürbar zu, flankiert von positiven Vorzeichen aus den USA und einem robusten Nikkei. Anleger greifen zu, getragen von einer Mischung aus Zuversicht und frischen Impulsen aus Unternehmens- und Konjunkturseite.
Makroökonomischer Überblick:
Aus Australien kamen am Morgen Arbeitsmarktdaten: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte im August bei 4,2 %, exakt im Rahmen der Erwartungen. Zwar gingen 5.400 Stellen verloren, doch ein Rückgang der Erwerbsquote stabilisierte die Quote. Später richtet sich der Blick nach London: Die Bank of England entscheidet über den Leitzins. Experten rechnen mit einer unveränderten Rate von 4 %, nachdem die Inflation zuletzt hartnäckig hoch blieb und die Notenbank vorsichtig agiert.
Im Fokus:
Aumovio feiert heute sein Börsendebüt. Die abgespaltene Automotive-Sparte von Continental startete mit 35 Euro in den Handel und wird für einen Tag sogar im DAX gelistet. Das Unternehmen bündelt Schlüsseltechnologien wie Bremsen und Fahrzeugelektronik und will künftig agiler auf Trends wie autonomes Fahren reagieren. Continental selbst rutschte infolge der Abspaltung deutlich ab, während Aumovio mit solider Kapitalbasis und Wachstumszielen von bis zu 24 Mrd. Euro Umsatz langfristig ambitioniert auftritt.
Novo Nordisk sorgt ebenfalls für Gesprächsstoff: Die Aktie liegt im Plus, nachdem neue Studiendaten zur oralen Version des Blockbuster-Medikaments Wegovy veröffentlicht wurden. Die Tablette erzielte in einer Phase-3-Studie eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von 16,6 % - ein Ergebnis, das der bisherigen Injektionslösung ebenbürtig ist. Damit rückt die Zulassung in den USA näher und eröffnet dem dänischen Konzern zusätzliche Marktchancen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UG8SH7
|4,1
|37,062746 USD
|8,65
|Open End
|Fugro N.V.
|Bull
|UG59LD
|1,55
|8,785007 EUR
|6,75
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG9UTE
|0,75
|23720,00 Punkte
|300
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2END
|16,55
|25329,2206 Punkte
|22,86
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG5FVT
|9,86
|22715,790622 Punkte
|24,25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2025; 11:10 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG1WDA
|11,72
|780,00 USD
|3,44
|16.12.2026
|McDonald's Corp.
|Call
|UG7QMC
|3,41
|300,00 USD
|4,43
|16.06.2027
|DAX®
|Put
|UG9C6B
|2,02
|23000,00 Punkte
|31,78
|24.10.2025
|NASDAQ 100
|Call
|UG4911
|39,74
|20100,00 Punkte
|4,49
|19.12.2025
|DAX®
|Call
|UG9HLX
|5,53
|23600,00 Punkte
|23,89
|31.10.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2025; 11:10 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|HD6QGD
|6,21
|20442,243436 Punkte
|8
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6QH1
|0,97
|27251,844739 Punkte
|-6
|Open End
|NASDAQ 100
|Long
|HD6S22
|7,21
|20191,1314 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UG6H7U
|1,79
|24292,864574 Punkte
|-25
|Open End
|DAX®
|Short
|UG7U3X
|1,38
|24192,748704 Punkte
|-28
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2025; 11:10 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen