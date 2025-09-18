Mainz (ots) -Das Schulessen in Deutschland hat einen schlechten Ruf. Doch es gibt einen, der angetreten ist, um dies zu ändern: Food-Experte Sebastian Lege. In der Factual Entertainmentreihe "besseresser goes Schule - Lege packt's an" (https://www.zdf.de/reportagen/besseresser-goes-schule-lege-packts-an-100) checkt er ab 24. September 2025, immer mittwochs, 19.25 Uhr im ZDF, was Kids in Schulen essen und zu essen bekommen, ob es schmeckt, was drin ist, und er zeigt bessere Alternativen auf: lecker, gesund und bezahlbar. Schon jetzt kann man die erste von vier Folgen im ZDF streamen.Jeden Tag werden rund drei Millionen Schulessen in Deutschland ausgegeben - meist in Masse, unter Druck, mit knappem Budget. Geschmack und Nährstoffe kommen oft zu kurz, dabei brauchen gerade Kinder und Jugendliche doppelt so viele Nährstoffe als Erwachsene, denn ihr Gehirn ist im Daueraufbau. Auf seiner Mission für besseres Schulessen in Deutschland besucht er die Wilhelm-Lehmbruck-Grundschule in Dorsten (Folgen 1 und 2), die Katharina-Henoth-Gesamtschule in Köln (Folgen 3 und 4) und die Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh (Folge 3). ZDFbesseresser beleuchtet auch politische Hintergründe von Schulessen in Deutschland, wo klare Zuständigkeiten und einheitliche Regelungen auf Bundesebene bis heute fehlen. Was dann zählt, ist viel zu oft nicht die Qualität, sondern der Preis. Lege packt's an und setzt sich, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, für kostenloses, besseres Schulessen für alle ein."besseresser Kids - Lege packt's an"Unter dem Titel "besseresser Kids - Lege packt's an" wird eine eigens für Kinder konzipierte Version ab 1. Oktober 2025, immer mittwochs, 20.10 Uhr bei KiKA, zu sehen sein. Ab 1. Oktober 2025 sind die Folgen zeitgleich zum ZDF-Streaming-Portal auch in der tivi-App und überall, wo es KiKA gibt, verfügbar. Die Folgen 1 und 2 sind zusätzlich auf dem ZDF-tivi-youTube-Kanal abrufbar.Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fbesseressergoesschule%3F) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/besseresser-goes-schule-lege-packts-an) zu "besseresser goes Schule - Lege packt's an".- Die dritte Folge "Brainfood günstig und gut" steht akkreditierten Journalistinnen und Journalisten im Pressevorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/besseresser-goes-schule-lege-packts-an)zur Verfügung.- Audio-O-Töne von Sebastian Lege finden Sie in der Pressemappe "O-Töne für Radiosender und Audio-Medien" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6120254