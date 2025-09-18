München (ots) -- David Seeberg erhält den Blauen Panther für die Dokumentation "BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin" (ARD)- Stellvertretend für die Gesamtleistung erhält die Protagonistin Corinna Wolf-Bartens den Blauen Panther für das "Point of View"-Experiment "NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin" (NDR)Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 wirft seine Schatten voraus. Nun steht fest, wer sich über die Blauer Panther-Trophäen in der Kategorie Kultur / Bildung freuen darf:David Seeberg wird mit dem Blauen Panther 2025 als Autor, Regisseur und Kameramann der Dokumentation "BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin" (Florida Factual im Auftrag von SWR, rbb, ARD Kultur und hr für die ARD) ausgezeichnet.Auszug aus der Jurybegründung: "David Seeberg erzählt in seinem Dokumentar- und Konzertfilm 'BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin' ein Sommermärchen, in dem Peter Fox vier kostenlose Konzerte für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Berliner Brennpunkten in Neukölln, Kreuzberg, Marzahn und Schöneberg plant und - zumindest in großen Teilen - realisiert. Die Zusehenden erleben die Planungs- und Vorbereitungsphase der Konzerte samt den Widrigkeiten mit der deutschen Bürokratie, aber eben auch wunderbare Geschichten des Gelingens. Der Film verbindet die Freude der künstlerischen Kraft mit gesellschaftlicher Relevanz und zeigt eindrucksvoll das Identitätsstiftende der Musik."David Seeberg: "Ich freue mich sehr über diesen Preis. 'BLOCK PARTY' war eine Zitterpartie - lange war unklar, ob die Konzerte stattfinden können und der Film überhaupt jemals fertig werden kann. Umso schöner, dass er nun mit dem Blauen Panther ausgezeichnet wird."Stellvertretend für die Gesamtleistung, u.a. der Autorinnen Laura Dalibard und Hannah Krüger, erhält die Protagonistin Corinna Wolf-Bartens den Blauen Panther 2025 für das "Point of View"-Experiment "NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin" (Nordend Film im Auftrag des NDR).Auszug aus der Jurybegründung: "'NDR Story - Tagebuch einer Lehrerin' ist ein kleines, feines Experiment im lauten Fernsehgeschehen. Vier Wochen lang erleben wir den Schulalltag einer Lehrkraft an einer sogenannten Brennpunktschule in Salzgitter aus ihrer eigenen Perspektive. Mit einer GoPro-Kamera auf dem Kopf zeigt uns die Lehrerin Corinna Wolf-Bartens, was sie tagtäglich im Schulalltag erlebt. Dabei begegnen wir einer Frau, die mit Hingabe und Überzeugung - frei von Zynismus - ihren Beruf als Lehrerin ausfüllt. Die Protagonistin und das Team von Filmemacherinnen und -machern um sie herum haben gemeinsam einen Film geschaffen, der uns erleben und verstehen lässt, dass es genau diese Mischung aus einfühlsamer Haltung, Strenge und Respekt benötigt, den Corinna Wolf-Bartens ihren Schutzbefohlenen entgegenbringt, um jungen Menschen eine positive Perspektive auf das Leben zu eröffnen."Corinna Wolf-Bartens: "Ich freue mich wahnsinnig, den Blauen Panther Award für die 'NDR STORY: Tagebuch einer Lehrerin' stellvertretend für die Gesamtleistung zu erhalten. Das Ziel des Films, viele unterschiedliche Facetten meines Berufs für die Zuschauer*innen authentisch erlebbar zu machen, konnten die Autorinnen erreichen. Es fühlt sich für mich sehr wertschätzend an, dass die täglichen Herausforderungen in der Schule, aber auch die vielen Motivationsgründe einer Lehrperson durch die Preisverleihung noch sichtbarer werden."Diese Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025 stehen bereits festDer Ehrenpreis des Ministerpräsidenten 2025 geht an die "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.Kategorie Fiktion:- Pia Strietmann wird mit dem Blauen Panther 2025 für die Regie der Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (Sperl Film & Fernsehproduktion GmbH/ X Filme Creative Pool/ ARD Degeto Film/ RBB/ SWR/ HR für die ARD) ausgezeichnet.- Gernot Krää wird mit dem Blauen Panther 2025 als Drehbuchautor der Filmbiografie "Rosenthal" (if... Productions Film GmbH für das ZDF) ausgezeichnet.Das neue Show-KonzeptDas Show-Konzept des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" geht bewusst neue Wege: Jede Preisträgerin und jeder Preisträger erhält einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. So wird die Ehrung zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt. Mit dieser neuen inhaltlichen Ausrichtung der Verleihung geht auch ein neues Kommunikationskonzept für die Preisträgerinnen und Preisträger einher: Bis auf zwei Auszeichnungen, werden alle zukünftigen Besitzerinnen und Besitzer der Blauen Panther-Trophäe im Vorfeld der großen Award Show am 22. Oktober in der BMW Welt in München verkündet.Die ModeratorinnenModeriert wird die große Award Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 ab 19 Uhr in der BMW Welt München erstmals von TV-Moderatorin Esther Sedlaczek.Bereits ab 17 Uhr ist die erweiterte Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" live im Stream zu sehen. Auf dem Blue Carpet empfängt Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels die Stars. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Streaming Lounge auf noch mehr prominente Gäste freuen - und sich mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen!Showtime für den Blauen PantherDie Pre-Show (ab 17:00 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19:00 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19:00 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. Die Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek, im Streamingportal ZDF und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ sowie erstmalig tvmovie.de die Pre-Show und die Award Show live streamen.Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien vergebenFür den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2025 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Alessandro Capasso (Content Creator), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Die Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"BMW: offizieller Mobility- und LocationpartnerDisney+: PartnerTHE SPOT media & film: offizieller MedienpartnerTV Movie: offizieller Medienpartner & Präsentator eines Preises in der Kategorie Information / JournalismusDie Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und 2025 erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (22. - 24. 