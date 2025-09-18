Berlin (ots) -Vorgänger Jörg Münning geht in den Ruhestand - Frank Demmer zum stellvertretenden Vorsitzenden gewähltStefan Siebert (63), Vorstandsvorsitzender der LBS Süd, ist zum Vorsitzenden der LBS-Bausparkassenkonferenz gewählt worden. Er tritt zum 1. Oktober 2025 an die Stelle von Jörg Münning (64), der das oberste Gremium der Landesbausparkassen seit September 2017 leitet und zum 30. September 2025 aus seinem Amt als Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest ausscheiden wird.Zwei Stellvertreter komplettieren die Leitung der LBS-Bausparkassenkonferenz: der neu in diese Position gewählte Frank Demmer (52), Vorstand und designierter Vorsitzender des Vorstandes der LBS NordWest, und der bereits gewählte Jens Riemer (57), Vorstand der LBS NordOst.Nach verschiedenen Führungspositionen in Sparkassen, unter anderem über sieben Jahre als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, kam Stefan Siebert 2017 in den Vorstand der damaligen LBS Südwest. Im Juli 2019 wurde er zunächst Vorstandsvorsitzender der LBS Südwest, im Jahr 2023 übernahm er diese Funktion für die aus der LBS Südwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse hervorgegangene LBS Süd. Seit 2020 ist er stellvertretender Vorsitzender der LBS-Bausparkassenkonferenz.Als oberster Repräsentant vertritt Stefan Siebert die Gruppe der fünf Landesbausparkassen nach außen. In dieser Funktion ist er zugleich Mitglied im Gesamtvorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).In die Amtszeit von Jörg Münning fielen als besondere Herausforderungen die extreme Niedrig- und Negativzinsphase (2019-2022), mehrere Fusionen in der LBS-Gruppe sowie die Positionierung und Justierung des Bausparens innerhalb der Bankenregulatorik. Hauptanliegen war ihm zum einen, die Landesbausparkassen noch näher an die Sparkassen als ihre Eigentümer und wichtigsten Vertriebspartner heranzuführen, zum anderen das Bausparen als Problemlöser der aktuellen Herausforderungen bei Wohnraumversorgung, Klimaschutz und Altersvorsorge in die politische Diskussion zu bringen.Beiden Anliegen werden sich die Landesbausparkassen auch künftig widmen. Innerhalb der LBS-Gruppe will Stefan Siebert Synergien weiterhin bestmöglich voranbringen. Eine große Herausforderung stellen dabei die mittlerweile überbordenden regulatorischen Anforderungen dar. Diese belasten sowohl die Kreditinstitute als auch alle, die eine eigene Immobilie finanzieren wollen. Damit der Weg ins Wohneigentum machbar bleibt, brauche es Instrumente wie das Bausparen, um gezielt und erfolgreich sparen zu können. Es bleibe deshalb wichtig, das Bausparen und seine Kernfunktionen noch stärker in das Bewusstsein der Menschen zu rücken.Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem Marktanteil von 34,5 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 7,5 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax: 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35604/6120249