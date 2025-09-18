Aguia bestätigt hochgradige Goldfunde

Anzeige / Werbung
Aguia Resources hat neue Untersuchungsergebnisse aus dem Santa Barbara Goldprojekt veröffentlicht. Das Unternehmen erklärte, dass sowohl Bohrungen als auch unterirdische Proben die Kontinuität von Gold- und Silbervorkommen bestätigten. Besonders hervorgehoben wurde, dass die Gehalte über längere Strecken hinweg stabil geblieben seien, was nach Einschätzung des Managements eine verlässliche Planung ermögliche.
Bohrungen zeigen beständige Werte
Im Rahmen des aktuellen Programms wurden sieben zusätzliche Diamantbohrungen über insgesamt 1.660 Meter abgeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens seien fünf Bohrungen bereits ausgewertet,
während die Resultate von zwei weiteren Bohrungen noch ausstünden. Hervorgehoben wurden unter anderem folgende Abschnitte:
Bohrloch SB-25-11: 18,9 Gramm Gold & 22,5 Gramm Silber pro Tonne über 0,35 Meter
Bohrloch SB-25-06: 14,62 Gramm Gold & 12,2 Gramm Silber pro Tonne über 0,31 Meter
Bohrloch SB-25-12: 10,3 Gramm Gold & 16,9 Gramm Silber pro Tonne über 0,65 Meter
Bohrloch SB-25-07: 7,5 Gramm Gold & 12,1 Gramm Silber pro Tonne über 0,2 Meter
Die Ergebnisse würden nach Angaben des Unternehmens die im Juli gemeldeten Bohrungen bestätigen, bei denen Spitzenwerte von bis zu 25,43 Gramm Gold und 78,3 Gramm Silber pro Tonne über 0,6 Meter festgestellt worden seien.
