Leitzins erstmals 2025 um 0,25 Prozentpunkte gesenkt - neue Spanne: 4 Prozent bis 4,25 Prozent. Powell nennt gestiegene Beschäftigungsrisiken als Hauptgrund für die Entscheidung. Märkte reagieren positiv, aber Rezessions- und Inflationsrisiken bleiben bestehen. Die US-amerikanische Zentralbank hat bei ihrer Zinssitzung am Mittwochabend den Leitzinssatz zum ersten Mal in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Märkte hatten sich bereits im
