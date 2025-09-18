TeamViewer (TMV) tritt in eine neue Phase ein, nachdem Permira seinen rund 7 % Anteil zu 9,20 EUR vollständig veräußert hat und damit der anhaltende Überhang weiterer Verkäufe entfällt. Mit einem Free Float von 84 % und einer gestrafften Aktionärsbasis rückt der Fokus wieder auf die Fundamentaldaten. Im Juli bestätigte das Management von TMV die Prognose für das Geschäftsjahr 2025: ARR-Wachstum von 7,5-10,8 % (815-840 Mio. EUR), Umsatzwachstum von 5,1-7,7 % (778-797 Mio. EUR) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 43 %. Die Dynamik im Enterprise-Segment, gestützt durch größere Q4-Deals, dürfte die Ergebnisse antreiben, wenngleich Währungsrisiken bestehen bleiben. Mit einem Bewertungsmultiplikator von lediglich 9x KGV 2026E gegenüber 16,7x bei den Peers bietet die Aktie attraktives Aufwärtspotenzial. Kursziel 15,50 EUR, KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/teamviewer-se
