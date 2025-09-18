Eschborn (ots) -Ausgliederung aus der impetus Gruppe ermöglicht maximale Fokussierung auf DSGVO-konformes Customer Deletion Data Management (CDMS).Die privora AG, entstanden aus einem Carve-out der impetus Gruppe, startet als eigenständiges Unternehmen mit klarem Fokus auf Datenschutz- und Compliance-Lösungen. Unter dem Leitsatz DATA PROTECT EUROPA entwickelt privora Lösungen für Unternehmen, die Verantwortung für personenbezogene Daten tragen und rechtskonform handeln möchten. Ein zentraler Bestandteil unserer Lösungen ist das CDMS (Customer Deletion Data Management) eine benutzerfreundliche, schnelle und rechtssichere Lösung zur Umsetzung gesetzlicher Löschpflichten - speziell entwickelt für Datenschutzbeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie mittelständische Unternehmen, Großunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Behörden."Mit unserer Eigenständigkeit kombinieren wir die Stabilität und Erfahrung aus der impetus Gruppe mit der Agilität eines fokussierten Spezialisten", sagt Norbert Ehreke, CEO der privora AG. "Gerade Datenschutzbeauftragte in großen Organisationen stehen unter hohem Druck, Löschanforderungen effizient und fehlerfrei umzusetzen - hier setzen wir mit CDMS an und sparen unseren Kunden Zeit, Kosten und Risiken."Vorteile von CDMS für Unternehmen:- Vollautomatisierte Löschprozesse für Kundendaten- Nachweisbare DSGVO-Konformität durch lückenlose Dokumentation- Flexible Integration in bestehende IT- und CRM-Systeme- Skalierbar für Millionen DatensätzeÜber privora AG:- Gegründet: 2025 (Carve-out aus der impetus Gruppe)- Sitz: Eschborn, Deutschland- Kernprodukt: CDMS (Customer Deletion Data Management)- Zielkunden: Datenschutzbeauftragte, Compliance- und IT-Verantwortliche großer Unternehmen- Website: www.privora.euPressekontakt:Aylin YildirimE-Mail: aylin.yildirim@privora.euTel: +49 6196 582 74 81Original-Content von: privora AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180985/6120272