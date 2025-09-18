Dr. Dennis Riedl: Bitcoin-Schwäche als Kaufchance: Warum die Korrektur völlig normal ist

Anzeige / Werbung

Saisonale Muster sprechen für gesunde Konsolidierung nach starken Gewinnen

Dr. Dennis Riedl nimmt die aktuelle Bitcoin-Diskussion gelassen: "Diese vermeintliche Schwäche ist völlig normal." Während andere Anleger nervös werden, sieht der Marktexperte eine klassische Kaufgelegenheit.

Saisonale Zyklen verstehen

"Bitcoin folgt erkennbaren Mustern", erklärt Riedl. Die aktuelle Konsolidierung nach den starken Gewinnen sei nicht nur normal, sondern sogar gesund für die weitere Entwicklung. Wer die Zyklen kenne, erkenne auch die Chancen.

Timing ist entscheidend

Besonders interessant: Riedls Einschätzung zum optimalen Einstiegszeitpunkt. "Jetzt einzusteigen, könnte sich als goldrichtig erweisen", so seine pointierte Analyse. Die technischen Indikatoren sprechen eine klare Sprache.

Langfristige Perspektive

Trotz kurzfristiger Volatilität bleibt Riedl bei seiner grundsätzlich optimistischen Bitcoin-Einschätzung. Die fundamentalen Treiber seien intakt, institutionelle Nachfrage stabil. "Wer jetzt verkauft, verkauft zur falschen Zeit."

Fazit für Privatanleger

Bitcoin-Investoren sollten Ruhe bewahren und die größeren Zusammenhänge sehen. Saisonale Schwäche bedeutet nicht strukturelle Probleme. Im Gegenteil: Sie bietet Einstiegschancen für disziplinierte Anleger.

