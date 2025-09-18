Dr. Dennis Riedl: Bitcoin-Schwäche als Kaufchance: Warum die Korrektur völlig normal ist

Anzeige / Werbung
Saisonale Muster sprechen für gesunde Konsolidierung nach starken Gewinnen
Dr. Dennis Riedl nimmt die aktuelle Bitcoin-Diskussion gelassen: "Diese vermeintliche Schwäche ist völlig normal." Während andere Anleger nervös werden, sieht der Marktexperte eine klassische Kaufgelegenheit.
Saisonale Zyklen verstehen
"Bitcoin folgt erkennbaren Mustern", erklärt Riedl. Die aktuelle Konsolidierung nach den starken Gewinnen sei nicht nur normal, sondern sogar gesund für die weitere Entwicklung. Wer die Zyklen kenne, erkenne auch die Chancen.
Timing ist entscheidend
Besonders interessant: Riedls Einschätzung zum optimalen Einstiegszeitpunkt. "Jetzt einzusteigen, könnte sich als goldrichtig erweisen", so seine pointierte Analyse. Die technischen Indikatoren sprechen eine klare Sprache.
Langfristige Perspektive
Trotz kurzfristiger Volatilität bleibt Riedl bei seiner grundsätzlich optimistischen Bitcoin-Einschätzung. Die fundamentalen Treiber seien intakt, institutionelle Nachfrage stabil. "Wer jetzt verkauft, verkauft zur falschen Zeit."
Fazit für Privatanleger
Bitcoin-Investoren sollten Ruhe bewahren und die größeren Zusammenhänge sehen. Saisonale Schwäche bedeutet nicht strukturelle Probleme. Im Gegenteil: Sie bietet Einstiegschancen für disziplinierte Anleger.
Jetzt den vollständigen Artikel lesen
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)