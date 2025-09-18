Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 18. September 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT8GB03/ WKN HT8GB0) auf den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 23.000,00 Punkten. Das Bezugsverhältnis liege bei 0,043478. Der Zinslauf beginne am 22.09.2025. Der Zinssatz betrage 4,12% p.a. Der erste Bewertungstag sei am 18.09.2025, während der letzte Börsenhandelstag der 18.03.2027 sei. Die Rückzahlung erfolge am 30.03.2027. (18.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de