Die drei größten Nahverkehrsunternehmen Deutschlands wollen zentrale Zukunftsaufgaben gemeinsam angehen: Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG, die Hamburger Hochbahn und die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG kooperieren künftig beim autonomen Fahren, der Digitalisierung und den Vertriebssystemen. Das Trio sucht den Schulterschluss, um gemeinsam "an smarten Mobilitätslösungen für Millionen Menschen in den drei Metropolen Berlin, Hamburg und München" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net