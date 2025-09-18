Die Fed senkt die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte - Gold und Silber hatten das bereits vorweggenommen. Gestern gab es dann folglich auch leichte Gewinnmitnahmen. Ein "buy the rumor, sell the fact"-Event. "Der Markt war im Vorgriff auf den Zinsentscheid schon Tage vorher gestiegen", sagt Markus Bußler. Die großen Überraschungen blieben aus.Noch gibt es aber keine Anzeichen, dass Gold und Silber nun auch wirklich in eine Korrektur übergehen. "Ein Verschnaufen wäre allemal verdient, aber technisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
