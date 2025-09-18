Herzogenaurach (ots) -BusinessBike, einer der führenden Anbieter für Dienstradleasing in Deutschland, baut sein Angebot weiter aus: Ab sofort können Fahrräder der Marke Canyon über BusinessBike als Dienstrad geleast werden. Die Kooperation bietet eine flexible Mobilitätslösung, die es Mitarbeitenden ermöglicht, sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit stilvoll und umweltfreundlich unterwegs zu sein.Mehr als 4 Millionen Mitarbeitende von BusinessBike Partnerunternehmen erhalten damit die Möglichkeit, ein vormontiertes E-Bike oder Fahrrad als Dienstrad direkt über den Canyon Online-Shop zu beziehen. Zum Start der neuen Kooperation gibt es ein besonderes Extra: Bis zum 14.10.2025 gilt ein Rabatt von 10 % auf fast alle Canyon-Bikes.*Leistung, Design und Fahrspaß vereintMit der Aufnahme von Canyon Bikes erweitert BusinessBike das Angebot und bietet anspruchsvollen und stilbewussten Radfahrenden die Möglichkeit, ihr persönliches Traumrad zu leasen. Die Fahrräder von Canyon stehen weltweit für Spitzenqualität, kombiniert mit modernem Design und fortschrittlicher Technik. Seit der Gründung hat Canyon neue Maßstäbe in der Fahrradbranche gesetzt, sei es durch innovative Materialien, die konsequente Ausrichtung auf den Direktvertrieb oder die Entwicklung von High-Performance-Bikes, die für ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und Fahrdynamik bekannt sind. Neben dem erfolgreichen Online-Direktvertrieb baut Canyon sein Netzwerk stetig aus - mit eigenen Stores, Experience Partnern und 300 zertifizierten Service-Partnern weltweit. Canyon Bikes eignen sich ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder die sportliche Freizeitgestaltung. "Wir freuen uns, Canyon in unser Portfolio aufzunehmen und unseren Kundinnen und Kunden damit noch mehr Auswahl und Flexibilität zu bieten", sagt Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike. "Mit Canyon als Partner können wir unseren Fokus auf Qualität, Fahrspaß und erstklassige Fahrräder weiter unterstreichen."Attraktive Leasingkonditionen"Durch die Kooperation mit BusinessBike können wir unsere Bikes noch mehr Menschen zugänglich machen, die Wert auf Qualität, Performance und innovative Produkte legen", ergänzt Ben Hillsdon, Global Communications Manager bei Canyon. "Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und den Vorteilen, die sie unseren Kundinnen und Kunden bietet." Das Leasingangebot von BusinessBike umfasst die gesamte Palette an Canyon-Bikes - von E-Bikes über Gravel Bikes bis hin zu Rennrädern und mehr. Mitarbeitende profitieren von den vielen Vorteilen des Dienstradleasings: Anstatt hohe Anschaffungskosten zu tragen, können sie das Rad bequem über niedrige monatliche Raten finanzieren. Darüber hinaus ermöglichen steuerliche Vorteile Einsparungen von bis zu 40 % im Vergleich zum Direktkauf. Wie bei allen BusinessBike-Leasingrädern sind eine Vollkaskoversicherung sowie eine Mobilitätsgarantie im Falle einer Panne, eines Unfalls oder Diebstahls inbegriffen.Weitere Informationen unter https://www.businessbike.de/de/leasen-bikes-von-canyon.Zum Start der Partnerschaft wird es ein Gewinnspiel auf den Social-Media-Kanälen von BusinessBike geben. Auf Instagram (@businessbike_leasing) und LinkedIn (BusinessBike) können Teilnehmende ein Canyon Precede:ON Comfort 5 City E-Bike im Wert von 2.999 EUR gewinnen.*Ausgenommen sind Outlet-Bikes. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.Über CanyonCanyon ist eine der innovativsten Fahrradmarken der Welt. Was einst in der Garage von Gründer Roman Arnold begann, wuchs über die Jahre zum weltweit größten Direct-to-Consumer-Hersteller von Rennrädern, Mountainbikes, Triathlonrädern, Gravel Bikes, Citybikes und Trekkingrädern sowie E-Bikes. Den wortwörtlich ausgezeichneten Ruf als innovatives Unternehmen hat sich Canyon durch die konsequente Verwendung von fortschrittlichen Materialien, Ideen und Technik erarbeitet. Die charakteristische, elegante und moderne Designsprache von Canyon ist unverkennbar und sticht aus der Masse heraus. Neben der puren Freude am Wettbewerb und dem fortwährenden Wachstumsdrang ist Canyon bestrebt, die weltweite Fahrrad Community für alle Menschen zugänglich zu machen. Canyon unterstützt einige der besten Athleten auf diesem Planeten. Die gemeinsame Mission, "Inspire to Ride", verdeutlicht dabei den Anspruch, Menschen für die faszinierende Welt des Radfahrens zu inspirieren. Canyon Bikes sind ausschließlich online erhältlich unter www.canyon.com.Über BusinessBikeDie BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de.