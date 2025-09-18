© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEAnalysten von Jefferies und Berenberg stufen die Renk-Aktie weiter nach oben. Die starke Marktposition in seinen Nischenmärkten schützt das Unternehmen vor Konkurrenzdruck.Für das Augsburger Rüstungsunternehmen könnte es kaum besser laufen. Der Konzern meldet einen rekordhohen Auftragseingang und einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro, der über mehrere Jahre hinweg eine volle Auslastung garantiert. Renk profitiert enorm von der aktuellen Zeitenwende und ist ein wichtiger Zulieferer für Getriebe und Antriebsstränge für Panzer und Militärfahrzeuge, aber auch für Schiffe und U-Boote. Die weltweit steigenden Verteidigungsbudgets sind für das Unternehmen schon länger ein starker …Den vollständigen Artikel lesen ...
