Führungskräfte von Mastercard, Orange Business, Volvo und Women in Tech werden in diesem November auf dem 2025 Cardano Summit in Berlin präsent sein. Als weitere Sprecher sind hochrangige Vertreter der Vereinten Nationen und von Boston Consulting Group bestätigt, ebenso wie der globale Investor Tim Draper. Das gab die Cardano Foundation heute bekannt.

Die Themenschwerpunkte des zweitägigen Events, das vom 12. bis 13. November im Berliner Gasometer Schöneberg stattfinden wird, sind aktuelle Chancen und Herausforderungen für Unternehmen sowie die Anwendungen von Blockchain. Die Führungskräfte globaler Unternehmen werden sich mit wichtigen geschäftlichen Fragen und aktuellen regulatorischen Anforderungen befassen, wie zum Beispiel weitflächige Anwendung von Web3, KI-Integration, Regulierung und Infrastruktur gemäß Digital Trust.

Die Bekanntgabe der Sprecher kommentierte Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation so: "Der Cardano Summit 2025 will Vorstandsmitglieder und Führungskräfte mit dem Wissen ausstatten, das sie benötigen, um von Versprechungen zur Tat zu schreiten. Wir bringen Führungskräfte aus verschiedenen Branchen, Regulierung, Blockchain und Technologie zusammen, um zu diskutieren, wie Blockchain zu einem zuverlässigen Element von unternehmensinternen Systemen werden kann. In diesem Jahr spiegelt sich in der Tagesordnung die Bedeutung dieses Wandels wider: wichtige technische Anforderungen und Chancen, digitale Identität und Produktpässe, nachhaltige Entwicklung, Zahlungsverkehr, Regulierung und Enterprise-Architektur."

Highlights Sprecher:

In den kommenden Wochen werden weitere Sprecher bekannt gegeben. Bis dato sind die Folgenden bestätigt:

Tim Draper, Gründer, Draper Associates

Guillaume Brunet, Head of Innovation, Orange Business

Christian Rau, Senior Vice President Blockchain Digital Assets, Mastercard

Philip Pon, CEO, Emurgo

Ivan Branco, Head of Information Management, AI and Analytics, Volvo Group

Sebastian Küpers, Managing Director, Plan.Net Studios

Vanessa Fernandes da Silva, Strategic Advisor, Aeonic (Früher: State Street)

(Früher: State Street) Adam Dean, Co Founder, Agrowlabs

Ayumi Moore, CEO Founder, Women in Tech Global

Patrick Tobler, CEO NMKR Co Founder, Masumi

Co Founder, Pankhuri Bansal, Blockchain AI Expert, Vereinte Nationen

Bernhard Kronfellner, Partner Associate Director, Digital Assets, Boston Consulting Group

Themen des Programms:

Einige der Hauptthemen des Cardano Summit 2025:

Unternehmensweite Anwendung in großem Umfang : Wie globale Unternehmen Blockchain in ihre zentralen Unternehmenssysteme integrieren, von Zahlungsverkehr und Versicherung bis Produktion und Lieferkette.

: Wie globale Unternehmen Blockchain in ihre zentralen Unternehmenssysteme integrieren, von Zahlungsverkehr und Versicherung bis Produktion und Lieferkette. Wo KI auf Blockchain trifft : Warum die Verschmelzung dieser Technologien die Unternehmensinfrastruktur verändert und neue Modelle für Effizienz und Wachstum kreiert.

: Warum die Verschmelzung dieser Technologien die Unternehmensinfrastruktur verändert und neue Modelle für Effizienz und Wachstum kreiert. Regulierung und Governance : Was Führungskräfte über neue weltweite Rahmenwerke für digitale Assets, Daten und Compliance wissen müssen.

: Was Führungskräfte über neue weltweite Rahmenwerke für digitale Assets, Daten und Compliance wissen müssen. Investment und Vertrauen: Ansichten von globalen Investoren wie Tim Draper und des Blockchain Research Institute.

Über den Summit

Auf dem Cardano Summit 2025 trifft sich ein internationales Publikum. Dazu gehören Unternehmen, Entrepreneurs, Entwickler, Regulierer und die Mitglieder der Cardano-Community. Neben dem zweitägigen Programm auf der Hauptbühne gibt es eine Ausstellungshalle, Networking-Gelegenheiten, Masterclasses, Demos und die Cardano Community Gala Awards, wo außergewöhnliche Beiträge zur Blockchain und innovative Ideen ausgezeichnet werden.

Tickets können noch zum Vorzugspreis für frühzeitige Buchungen erworben werden. Ermäßigungen gibt es für Gruppen. Registrierungen sind möglich unter: summit.cardano.org

Eine komplette Liste der Sprecher finden Sie hier.

Über die Cardano Foundation

Die Cardano Foundation ist eine unabhängige, in der Schweiz ansässige Non-Profit-Organisation, die dazu dient, Cardano branchenübergreifend als öffentliche digitale Infrastruktur bekannt zu machen. Die Foundation entwickelt Tools für die Infrastruktur, erhöht die operative Stabilität und unterstützt praktische Anwendungsfälle sowie ordnungsgemäße Governance.

Mehr Informationen finden Sie unter: cardanofoundation.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

