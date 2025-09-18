Der Silberpreis hat zuletzt nachgegeben, gleichzeitig ist die fundamentale Grundlage für einen Anstieg weiterhin intakt. Bietet sich jetzt eine Kaufchance bei dem Edelmetall? Silber vor Nachfrage-Boom? Silber erfährt aktuell einen echten Boom und hat in den vergangenen Wochen eine starke Rallye erlebt. Doch ein Ende des Aufwärtstrends scheint noch nicht absehbar. Denn inzwischen wirft beispielsweise die US-Regierung einen Blick auf das Edelmetall. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
