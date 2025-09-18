NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Nike von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 90 US-Dollar angehoben. Der Sportartikelkonzern dürfte - gestützt von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA - eine steilere Erholung der Umsatzerlöse verzeichnen als der Markt derzeit erwarte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Gewinnentwicklung dürfte über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2026 bis 2028 liegen zwischen 5 und 13 Prozent über den Konsensschätzungen./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT

US6541061031